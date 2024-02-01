АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе средств ВСУ

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой. Это произошло после ее заявлений о переводе авторских отчислений на Украину.

"Издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", - сообщили ТАСС в пресс-службе АСТ.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России. Пранкеры говорили с ней от имени главы украинского офиса президента Андрея Ермака. В том же разговоре она сказала, что Киев якобы "имеет право" на теракты против граждан РФ.

Писательницу уже лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Менделеева. А движение "Зов народа" призвало внести Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести на нее уголовное дело за поддержку Украины.