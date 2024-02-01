Власти Дагестана опровергли включение песни "Я русский" в школьную программу

В Дагестане опровергли появившуюся ранее информацию о том, что школьники республики якобы будут начинать свой учебный день с прослушивания песни Shaman-а (Ярослав Дронов) "Я русский".

"Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит", - сообщили по запросу в Центра управления регионом в министерстве образования Дагестана.

Ранее преподаватель провел со студентами разбор песни артиста Shaman "Я русский" во время лекции в Челябинском университете, так как в творчестве артиста много образов, формирующих российскую идентичность. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ. Как рассказали в вузе, студентам необходимо было визуализировать российские ценности, опираясь на исторические материалы и произведения искусства.