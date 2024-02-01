СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76

Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщил Следственный комитет РФ.

"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Ранее Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа, сообщили ранее в Минобороны России.