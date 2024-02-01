РСПП перенес свой съезд, который должен был состояться перед выборами президента

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) перенес пленарную часть своего съезда с 15 февраля на первую половину апреля, то есть съезд, в котором традиционно принимает участие президент, пройдет уже после выборов главы государства.

В сообщении союза говорится, что решение принято по согласованию с администрацией президента России "с учетом важности системного обсуждения новых национальных проектов, подготовка которых активно ведется в настоящее время". Также в РСПП считают важно послушать, какие цели и задачи на период до 2030 года озвучит президент в своем ежегодном послании.

Между тем, только с начала 2024 года состояние российских "форбсов" выросло на $7,953 млрд, это примерно 717 млрд руб. по нынешнему курсу., а в 2023 году они разбогатели на $50,012 млрд, или 4,5 трлн руб.