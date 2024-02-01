Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девушек в купе поезда "Сургут - Екатеринбург"

Уватский районный суд отправил под стражу до 11 марта мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в купе пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам суда, в октябре прошлого года, обвиняемый ехал в купейном вагоне поезда Увидев симпатичных 15-летних девушек, он совершил в отношения одной иные действия сексуального характера, а ее подругу изнасиловал.

Он был задержан в Тюменской области.

Свою вину подозреваемый не признает.