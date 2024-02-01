ChatGPT внедрят в Госуслуги для помощи россиянам – Минцифры

В 2024 году Минцифры России начнет внедрять на сайте Госуслуг нейросеть ChatGPT. С помощью искусственного интеллекта граждане смогут заполнять заявления и получать консультации, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил на конференции AI Journey, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования.

По его словам, граждане России наблюдают, как искусственный интеллект "делает более простыми и удобными многие повседневные процессы" и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.