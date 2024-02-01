ТАСС: Американцы могли быть в расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76

Расчет ЗРК Patriot, атаковавший самолет Ил-76 с украинскими пленными, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американские специалисты. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

По его словам, конкретные лица, входившие в расчет ЗРК, сейчас устанавливаются.

Источник пояснил, что на управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев, по его словам, зачастую допускают только как водителей или на транспортно-заряжающие машины.

Ранее Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа, сообщили ранее в Минобороны России.

Госдума обратилась к Конгрессу США в связи с ударом по военно-транспортному самолету Ил-76. Российские парламентарии напоминают американским, что США сами требовали от Украины не использовать поставляемое оружие для ударов по российской территории, тем не менее, самолет, по данным Минобороны России и СКР, был сбит ЗРК Patriot американского производства.