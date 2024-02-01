Евросоюз согласовал выделение Украине 50 миллиардов евро

Лидеры Евросоюза, включая Венгрию, договорились о выделении Украине долгосрочной помощи на 50 млрд евро, передает The Guardian. По данным издания, Евросовет будет ежегодно проводить дебаты по реализации фонда на основании отчета Еврокомиссии (впрочем, решения по итогам дебатов будут носить рекомендательный характер).

Также евродепутаты намерены отозвать утвержденное в 2020 году заключение о верховенстве права. По нему Брюссель мог останавливать финансирование страны-члена ЕС, если нарушения принципа верховенства права могли серьезно повлиять на бюджет союза. Позднее этот механизм задействовали для частичной приостановки финансирования Венгрии.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, пакет помощи одобрили все 27 государств. До сих пор одобрение пакета блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.