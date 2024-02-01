Протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента

Европейские фермеры, протестующие в Брюсселе, развели костры в центре города, в том числе перед зданием Европейского парламента.

Вход к парламенту перегородила полиция. Как сообщает РИА Новости, стражи порядка лишь периодически пытаются тушить костры.

Несколько улиц, прилегающих к кварталу, заставлены тракторами и грузовиками.

Как сообщалось, во Франции протестуют фермеры, выступающие против экспорта дешевой продукции из третьих стран, что приводит к падению их доходов. Возмущение вызывает и то, что к европейской продукции предъявляются жесткие требования, в то время как к продукции из третьих стран их не предъявляют.

Ранее вышли на забастовку фермеры Германии. Их и французских коллег поддержали испанские фермеры, которые также присоединились к европейским акциям протеста.