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Политика За рубежом
Фото: president.az

Алиев: между Азербайджаном и Арменией де-факто – мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже действует мир, который нужно просто-напросто узаконить соответствующим договором

"Между Азербайджаном и Арменией уже существует де-факто мир. Для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", - приводит РИА Новости слова Алиева, сказанные во время приема генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагал, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Теги: Азербайджан, Армения, мирный договор


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