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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Одного из участников перестрелки в ТРЦ "Гринвич" оставили под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом одного из участников перестрелки в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич" – Гусейна Аллахвердиева.

Напомним, 26 ноября прошлого года в "Гринвиче" между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем Аллахвердиева и второго участника инцидента – Рази Халилова – задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил задержанных под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, прокурор подал апелляцию на это решение. Он просил оставить Аллахвердиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Областной суд, рассмотрев материалы дела и апелляционного представления, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что апелляция прокуратуры в отношении Халилова пока находится в райсуде и в облсуд еще не поступала.

Теги: стрельба, апелляция, прокуратура, арест, суд


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