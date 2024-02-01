"Мы людоедов ни о чем не просим": Госдума обратилась к Конгрессу США по поводу сбитого Ил-76

Госдума обратилась к Конгрессу США в связи с ударом по военно-транспортному самолету Ил-76 под Белгородом. Российские парламентарии напоминают американским, что США сами требовали от Украины не использовать поставляемое оружие для ударов по российской территории, тем не менее, самолет, по данным Минобороны России и СКР, был сбит ЗРК Patriot американского производства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал удар по самолету "однозначно преднамеренным убийством", также парламентарии сошлись в том, что это был "террористический акт".

По словам Картаполова, "ГУР Украины подтверждало, что получило заранее транспортную схему движения самолетов". "Даже фюреру не пришло в голову убивать солдат вермахта, находящихся в советском плену. <> Украина стала террористическим государством. А в этом случае предоставление США оружия такому государству делает их прямым соучастником", - заявил "единоросс".

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что американские конгрессмены прислушаются к российским коллегам: "Наши обращения читаются, цитируются, их слышат во всем мире. В Конгрессе много здравых людей, но они боятся. Людоедов в палатах Конгресса не 100%. С палатами Конгресса работать надо, люди там могут начать прозревать поэтапно".

Картаполов с ним не согласился и был более жестким: "Мы людоедов ни о чем не просим, мы с ними разговариваем шершавым языком нагана. Мы их предупреждаем и верим, что обращение сыграет свою роль".

При этом он не согласился включить в текст обращения обвинения в том, что американские граждане непосредственно участвуют в ударах по России: "Мы с этой трибуны не можем сказать, что эти орудия обслуживают люди из других государств. Есть разведданные такие, но пока мы их не можем подтвердить".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил:

"Сбили мирный самолет с военнопленными, с сопровождающими, с экипажем. Это вина Зеленского, руки у него давно уже в крови. Правильно это рассматривать как преступление перед человечностью и характеризовать это как террористический акт, переводить это в разряд военных действий неправильно. Также как самолет над Черным морем они сбили, малазийский "Боинг" они сбили и потом попытались свалить на нас. Там преступный режим. Конгрессменам не по пути с этим режимом. Байден сошел с ума и может втянуть мир в третью мировую войну".

За принятие обращения проголосовали 405 депутатов Госдумы из 450.

Тем временем, ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что в расчете ЗРК Patriot, который атаковал российский Ил-76 с украинскими пленными, могли быть американские военные.