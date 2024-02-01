Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск вошли с список самых коррумпированных городов Югры

Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск вошли с список самых коррумпированных городов по версии СКР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Всего в регионе в 2023 году было возбуждено 256 уголовных дел коррупционной направленности. Завершено расследование 96 уголовных дел о 279 преступлениях. В качестве обвиняемых по ним привлечено 104 лица. Наибольшее число уголовных дел связаны с дачей и получением взяток, коммерческим подкупом, совершением мошеннических действий.

Сообщения о коррупции поступали следователям из разных источников: из органов внутренних дел, органов безопасности, прокуратуры, напрямую от граждан.

Первостепенное внимание уделяется вопросам возмещения ущерба. В результате применения указанной меры процессуального принуждения удалось выявить и арестовать имущество фигурантов на 368 млн руб.