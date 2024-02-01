Песков прокомментировал новости о задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать", - сказал Песков.

Он добавил, что видел сообщения СМИ на эту тему, но не в курсе подробностей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании подозревают бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Задержан он был 22 января и с тех пор сидит в тюрьме.