В здании УФМС в Екатеринбурге задержали гражданских за незаконное оформление мигрантов

Накануне группа полицейских вместе с ОМОНом нагрянули в здание УФМС Кировского района Екатеринбурга. Правоохранители задержали 15 гражданских, подозреваемых в посредничестве при оформлении документов мигрантам. Информацию о задержании Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Он не стал делиться подробностями процесса в интересах следствия. С ними журналистов ознакомила адвокат Марина Ермакова. Как передает ее слова агентство ЕАН, хоть покупка документов и осуществлялась в здании УФМС, сотрудники службы ничего общего с задержанными не имеют. Последние же занимались оформлением фиктивных браков и ускоренным получением российских документов. Средняя стоимость подобных услуг составляла 70 тыс. руб.

Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области.