Самолет Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot – СКР

Следственный комитет России опубликовал заявление о типе вооружения, из которого был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом.

"24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России", - говорится в сообщении СКР,

На расстоянии 2-5 км от "предполагаемого места атаки" были найдены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет "с надписями и маркировками на английском языке".

"В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025".

Также экспертизы выявили "на смывах с объектов следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства", заявили в СКР.

"По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon", - заключают в Следственном комитете.

В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа, сообщили ранее в Минобороны России.