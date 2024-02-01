В Нижневартовске вновь прошли массовые эвакуации

В Нижневартовске вновь прошли массовые эвакуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации из соцсетей, в городе "заминировали" гимназию №2, ТЦ "Космос" и центральную библиотеку. Кинологические службы проводят проверку.

Отметим, что на прошлой неделе в Нижневартовске регулярно эвакуировали школы из-за ложных сообщений о взрывных устройствах. Добавим также, что в России ужесточена ответственность за ложные сообщения о готовящемся теракте. Штраф увеличен с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.