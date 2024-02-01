17-летнего подростка из Верхней Пышмы посадили в СИЗО за изнасилование детей в приюте

В Верхней Пышме 17-летнего подростка обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над воспитанниками государственного социального центра "Солнышко". Парню уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта включительно, сообщает пресс-служба Верхнепышминского суда. Этот срок он будет отбывать в СИЗО для несовершеннолетних в Кировграде.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, к директору учреждения пришел ребенок и пожаловался на действия другого более старшего воспитанника. Переговорив с обоими подопечными, директор увидела признаки противоправных действий, после чего и передала информацию в правоохранительные органы.



"По поручению министра соцполитики Андрея Злоказова в соц. центре организована внеплановая проверка", - добавили в департаменте.

По данным "КП-Екатеринбург", жертвами насильственных действия стало три воспитанника, один из которых 13-летний инвалид. Именно у этих детей при медицинском осмотре обнаружили следы насилия. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст 132 УК РФ. (Насильственные действия сексуального характера).

В областном СКР ситуацию пока не комментируют.