01 Февраля 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ГО Верхняя Пышма

В уральском поселке Сагра открылся современный ФАП

В поселке Сагра на Среднем Урале открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание оборудовано самым современным оборудованием, там же можно будет приобрести лекарства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

За ФАПом закреплены 166 человек, в том числе 26 детей и 65 пенсионеров. С 2003 года здесь неизменно работает фельдшер Татьяна Шархунова. Она рассказывает, что раньше здание ФАПа было деревянным 1967 года постройки. Оно не отвечало современным требованиям, а сагринцам приходилось ездить в Исеть или Верхнюю Пышму, чтобы сдать анализы.

"Теперь в ФАПе оборудована комфортная процедурная, где можно провести необходимые анализы и сделать вакцинацию. В кабинете приема также есть все необходимое оборудование, в том числе – электрокардиограф и гинекологическое кресло. По запросу в пункт буду приезжать узкие специалисты для углубленной диспансеризации", - отметил Алексей Свалов.

ФАП в поселке Сагра(2024)|Фото: пресс-служба ГО Верхняя Пышма

В новом модульном здании все продумано до мелочей. Туалет для посетителей оборудован специальными поручнями для удобства маломобильных групп населения. Поскольку в поселке Сагра нет аптечного пункта, продавать лекарственные препараты жителям также будут в здании фельдшерско-акушерского пункта.

"ФАП в Сагре стал четвертым, построенным в городском округе Верхняя Пышма в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. От себя хочу пожелать жителям Сагры крепкого здоровья и обращаться в ФАП только для плановой диспансеризации и вакцинации", - добавил Свалов.

ФАП в поселке Сагра(2024)|Фото: пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин также отметил успешную реализацию областной программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".

"Думаю, жители Сагры по достоинству оценят новый ФАП", - считает он.

ФАП уже принял первых посетителей.

ФАП в поселке Сагра(2024)|Фото: пресс-служба ГО Верхняя Пышма

"Они остались довольны комфортом продуманного пространства, в Сагре с нетерпением ждали открытия ФАП", - рассказал главный врач Верхнепышминской центральной городской больницы Вячеслав Денисов.

А заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина отметила, что в регионе с 2021 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения установлено 68 ФАПов и семь зданий общих врачебных практик. Расходы на эти цели составили около 630 млн рублей.

Теги: ФАП, открытие, Сагра


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