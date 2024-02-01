ФНС требует от IKEA 12,9 млрд

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к ООО "Икеа торг". Соответствующая карточка появилась в картотеке Арбитражного суда Московской области.

Дата рассмотрения пока не назначена. Документ подан 30 января. "Ведомости" уточняют, что речь в иске идет о 12,9 млрд руб. ООО "Икеа торг" принадлежит шведской головной компании IKEA – холдингу Ingka Group.

Ранее магазины IKEA в России завершили работу в связи с санкциями, введенными после начала военной спецоперации РФ на Украине.