Суд снизил условный срок Калви еще на два месяца

Второй кассационный суд смягчил на два месяца, до 4 лет и 4 месяцев, условный срок американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что основатель Baring Vostok полностью признал вину и раскаялся в содеянном, пишет РИА Новости.

В прошлом году Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 лет условный приговор Калви. Инвестор находится за границей, его адвокаты заявляли, что он не смог получить визу, чтобы приехать на заседания суда.

Прокурор предположил, что фигурантам дела стоит вернуться в Россию и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".

Напомним, Калви и его партнер-француз Филипп Дельпаль были приговорены за растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" к условному сроку. Они уехали из страны сразу после того, как с них сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, это произошло в начале 2022 года.