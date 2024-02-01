01 Февраля 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

American Conservative: В Конгрессе возмущены хищениями на Украине

В Конгрессе США многие возмущены фактами хищений на Украине, пишет The American Conservative.
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На днях СБУ обвинила чиновников из Минобороны в сговоре с целью хищения денежных средств, предназначенных для ведения боевых действий. Они пытались присвоить почти 40 млн долларов, выделенных на закупку артиллерийских мин. Обвинения предъявлены пяти лицам, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Член палаты представителей из Аризоны Илай Крейн заявил, что это просто мерзко. Деньги американских налогоплательщиков отправляют на Украину, а там их просто разворовывают. А Вашингтон закрывает на это глаза, поддерживая человека, который запретил все оппозиционные партии и намерен отменить выборы.

"Всего несколько лет тому назад мы знали об Украине только одно — что это самая коррумпированная страна в мире. Украина была машиной по отмыванию грязных денег для нечистых на руку политиков, начиная, черт возьми, с [сына действующего президента США] Хантера Байдена. Глупо даже думать, что сейчас там денежными средствами распоряжаются лучше", - сказал его коллега из Монтаны Мэтт Розендейл.

Еще один член Палаты представителей Лорен Боберт призывает не давать ни цента Киеву, пока не будет расследовано то, как были потрачены более 100 млрд долларов.

Теги: украина, хищения, коррупция


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