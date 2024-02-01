Три семьи из Заводоуковска получили собственное жилье

Три семьи из Заводоуковска получили собственное жилье, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Средства на приобретение квартир были выделены из областного бюджета при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. В числе новоселов — семья участника специальной военной операции.

Долгожданные ключи жителям Заводоуковска вручила глава городского округа Светлана Касенова. Она отметила, что район, где приобрели жилье, — спокойный и ухоженный, идеально подходит для семей с детьми. Рядом есть общеобразовательная и спортивная школы, детские сады, лыжная база, бассейн.

Скоро собственные квадратные метры появятся еще у трех заводоуковских семей.

Отметим, что по данным информационного центра правительства региона, в 2023 году было введено в эксплуатацию 2,372 млн кв. метров жилья. Это рекордное число. Власти отмечают, что побит прошлогодний рекорд — 2,245 млн кв. метров.

1,5 тысячи семей в 2023 году были обеспечены жильем благодаря реализации жилищных программ.

Кроме того, была досрочно завершена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Новые квартиры получили более 9 000 человек.