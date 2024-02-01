Управделами УПЦ заявил об отступлении Ватикана от христианства

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) резко осудил декларацию Ватикана Fiducia supplicans, разрешающую благословлять содомские сожительства.

Напомним, в декабре римский папа Франциск подписал декларацию Fiducia supplicans, в которой говорится о разрешении "благословлять однополые пары", но не как брак, а просто как людей, которые нуждаются в помощи Бога. Притом что, согласно христианскому вероучению, содомия является сугубым грехом, закрывающем для человека возможность спасения. Документ резко осудили католические иерархи в разных странах.

Митрополит Антоний возмущен фразой о "благословении" содомитов.

"О каких "нерегулярных отношениях" идет речь? Таким политкорректным термином называется любое внебрачное сожительство, говоря проще – блуд. Сам тот факт, что в данном документе речь идет не о благословении для отдельных кающихся грешников, не о благословении на покаяние, но говорится о парах, продолжающих жить в блудном сожительстве, говорит об очень многом", — подчеркнул иерарх.

Он сказал, что в последние годы Ватикан все решительнее продвигает непотребство. А главная причина этого - постепенное, шаг за шагом, отступление от христианства.

"Начинается всегда с малого, но заканчивается уже очевидным уклонением в ересь и фактическим отречением от Христа", — заключил управделами УПЦ.