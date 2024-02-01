МО: военная доктрина Белоруссии не говорит о механизмах применения ядерного оружия

Начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии полковник Артем Буторин, комментируя военную доктрину страны, сообщил, что этот документ "не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия".

"Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства", - цитирует Буторина Минобороны Белоруссии.

Также он сообщил, что "воевать страна не собирается".

"Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - уточнил Буторин.

Напомним, 25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.