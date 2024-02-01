В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за серьги в цветах радуги

В Нижнем Новгороде девушку, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики ЛГБТ*- движения. Об этом сообщили РБК в Сормовском районном суде.

По данным издания, 29 января к девушке в кафе подошли агрессивно настроенные люди и потребовали убрать серьги, снимая процесс на видео. Вслед за этим видеозапись произошедшего оказалась в Telegram-каналах. Девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. На нее был составлен протокол о демонстрации экстремистской символики.

Ранее сообщалось, что отношение граждан России к ЛГБТ-сообществу* стало более негативным. Как считают правозащитники, это влияние закона о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", который был принят десять лет назад и существенно ужесточен в 2022 году. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацию ЛГБТ*.

* Запрещенное в России экстремистское движение.