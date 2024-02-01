Спикер регионального парламента посетила образовательные учреждения Ивановской области

Накануне председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева с рабочим визитом посетила Комсомольский район региона. Спикер областного парламента побывала в ряде образовательных организаций, где в этом году будут реализовываться региональные проекты, обсудила с главой района Ольгой Бузулуцкой вопросы развития муниципалитета.

В этом году в Комсомольске по проекту, инициированному депутатами областной Думы, будет благоустраиваться территория перед школой № 1. Здесь планируется оборудовать место для проведения уроков на открытом воздухе, установить спортивный городок, сделать клумбы, газоны, заасфальтировать дорожки, разместить лавочки для отдыха.

«Это новый проект, инициированный депутатами областной Думы. Нам важно, чтобы он показал хорошие результаты, позволил сделать школьные территории красивыми, современными, удобными для детей», – подчеркнула Марина Дмитриева.

Также спикер побывала в Октябрьской основной школе. В 2024 году здесь по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы планируется частичный ремонт кровли на сумму 500 тысяч рублей. Марина Дмитриева подчеркнула, что в регионе к преобразованию образовательных учреждений подходят комплексно. Так, в 2022-2023 учебном году в школе открыт центр «Точка Роста». За счет внебюджетных источников отремонтирован фасад здания школы. За счет средств муниципального бюджета переоборудован школьный пищеблок в столовую полного цикла приготовления. В рамках проекта «Детский спорт» в школе отремонтирован спортивный зал.

Детский сад № 7 «Ромашка» города Комсомольска в этом году вошел в проект по созданию безопасных условий в дошкольных учреждениях, в рамках которого запланирован капитальный ремонт кровли на сумму 3,5 млн рублей. Кроме того, по проекту «Детское пространство 37» здесь планируется строительство современной физкультурно-игровой площадки. Для этого предусмотрены средства регионального бюджета в размере 3,3 млн рублей.