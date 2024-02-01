01 Февраля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" завершает проект по развитию застроенных территорий Эльмаша

Компания "Атомстройкомплекс" завершает проект по развитию застроенных территорий в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, уральский девелопер вышел на завершающий этап выполнения договора по развитию застроенных территорий по улицам Ползунова – Даниловская – Краснофлотцев. На месте восьми снесенных ветхих бараков "Атомстройкомплекс" построил современный жилой квартал с сервисной инфраструктурой, благоустроенным двором и общественным пространством, где новоселы смогут проводить соседские мероприятия.

В жилом комплексе "Квартал Энтузиастов" девелопер сформировал на месте расселенного фонда единое пространство с закрытыми внутренними дворами в рамках улиц уже сложившегося квартала. Переменная этажность новых домов с двумя акцентными высотками органично вписалась в архитектурную ткань 9-этажной застройки района, сделав его более современным. А чтобы обеспечить новый квартал объектами социальной инфраструктуры, застройщик заранее передал городу участок земли, который позволит при реконструкции существующего детского сада увеличить его вместимость.

ЖК "Квартал энтузиастов" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Приоритет для городской застройки в настоящее время – развитие уже застроенных территорий, формирование новых улиц и инфраструктуры на месте расселенного устаревшего жилого фонда. За 28 лет существования "Атомстройкомплекс" наработал колоссальный опыт работы в этой сфере, с учетом всех изменений законодательной базы в сфере расселения. Более 10 лет девелопер занимается обновлением кварталов на Уралмаше, Эльмаше, в Пионерском.

ЖК "Квартал энтузиастов" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Сейчас мы индивидуально работаем с каждой семьей, учитываем жизненные ситуации собственников, можем помочь решить важные для них вопросы и учесть их пожелания. Например, если в семье есть маломобильные люди, которым важно жить на первом этаже, идем навстречу. При возникновении спорных вопросов стремимся договариваться, судебную практику сократили к одному-двум случаям за проект, это крайний случай, когда по-другому решить вопрос нельзя, или если мы физически не можем найти собственника", - рассказала начальник отдела подготовки земельных участков под строительство компании "Атомстройкомплекс" Оксана Логинова.

Часть квартир в построенном на обновленной территории ЖК передано сотрудникам ПАО "МЗиК" в рамках корпоративной жилищной программы предприятия.

Теги: Эльмаш, ЖК, Атомстройкомплекс


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