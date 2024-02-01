01 Февраля 2024
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Образование В России
Фото: avo.ru

На уроках труда не будет труда?

Предмет "труд", который вернется в российские школы с 1 сентября, может не предусматривать привычного понимания уроков труда. Такой вывод напрашивается из сообщения пресс-службы Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что федеральная рабочая программа по предмету "труд (технология)" будет состоять из обязательных модулей и по выбору. В средней школе в число обязательных войдут модули "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", а к модулям по выбору отнесены "Автоматизированные системы", "Животноводство", "Растениеводство". В 5-7 классах на труд будет отведено два часа в неделю, в 8-9 классах - один час.

В начальных классах будет четыре модуля на каждом году обучения: "Технологии, профессии и производства", "Технологии ручной обработки материалов", "Конструирование и моделирование" и "Информационно-коммуникативные технологии". При этом подчеркивается, что в модуле, посвященном ручной обработке материалов, школьники будут работать с бумагой и картоном, пластичными и текстильными материалами, а также пластиком, поролоном, фольгой и соломой.

Насколько можно судить, работа столярными и слесарными инструментами с деревом и металлом не предусматривается вовсе, а сам предмет "труд" не будет иметь привычного содержания и во много будет теоретическим.

В декабре Госдума приняла закон, который вернул обязательные уроки труда в школы. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом давно просили родители. Но пока не похоже, чтобы в школу вернулись полноценные уроки труда.

Теги: труд, школа


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