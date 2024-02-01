Россия втрое превосходит Украину в огневой мощи – Умеров

Россия превосходит Украину в огневой мощи примерно в три раза, Киев столкнулся с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, об этом в письме к министрам обороны стран Евросоюза пишет их украинский коллега Рустем Умеров. По данным Bloomberg, министр обороны Украины заявил, что ВСУ могут использовать на фронте не более 2 тыс. снарядов в день – это менее трети от того, что в день использует Россия.

Дефицит оружия в Украине с каждым днем ​​становится все сильнее, добавил Умеров и призвал союзников из ЕС сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов. Он сказал, что Украине необходимо, по крайней мере, соответствовать огневой мощи России.

"Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы", - пишет Умеров.

В среду ЕС признал, что к марту поставит едва ли половину обещанных снарядов. К концу года Евросоюз обещает поставить еще 600 тыс. снарядов.

В письме Умерова говорится, что Украине необходимо 200 тыс. 155-милиметровых снарядов в месяц.