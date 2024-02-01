Гаврилов: Нуланд приехала в Киев для оценки конфликта Зеленского и Залужного

Визит замглавы американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев связан с оценкой конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Будут оценивать ситуацию американцы, к чему все это ведет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению дипломата, у Нуланд нет задачи примирить Зеленского и Залужного, так как "слишком далеко все зашло", она будет давать рекомендации киевским властям.

Накануне американские СМИ сообщали, что в понедельник президент Украины публично предложил Залужному покинуть его пост, но тот отказался сделать это добровольно.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже предлагал занять пост главнокомандующего войсками главе военной разведки Буданову и главкому сухопутных войск Сырскому, но оба отказались.

Противоречия между Зеленским и Залужным начались с провала контрнаступления ВСУ в прошлом году, усилились с разногласиями по поводу проведения мобилизации.