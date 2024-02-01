В России проведут эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

В России будет запущен эксперимент "Старт бизнеса онлайн", который включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления Правительства РФ.

Отмечается, что зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом прямо со дня регистрации бизнеса. Это могут сделать физлица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года в добровольном порядке. Граждане смогут выбрать банк для открытия расчетного счета бизнеса, получить электронную подпись для нового бизнеса и начать вести бизнес. При этом для онлайн-регистрации бизнеса нужно иметь аккаунт на "Госуслугах" или сдать биометрию.