Военно-Грузинская дорога открыта для любого транспорта

По Военно-Грузинской дороге разрешен проезд транспорта.

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

Движение разрешено с 10.50 1 февраля до особого распоряжения.