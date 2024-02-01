Нацпроекты: В Новосибирской области отремонтируют более 12 мостов и путепроводов

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента России, продолжится программа по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений в Новосибирской области.

В планах регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства провести ремонты на 12 объектах. Среди наиболее значимых – ремонт переправы через реку Кама на дороге «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Венгеровском районе и через реки Власиха и Верхняя Тула в Новосибирском районе. Помимо этого в Новосибирском районе будет проведен капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий» в границах Новосибирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В настоящее время продолжается заключение контрактов на предстоящий дорожный сезон, процедура будет завершена до 31 марта 2024 года. Ремонт на мосту через реку Омь уже в работе, дата сдачи объекта – октябрь 2024 года.

«Главная задача искусственных сооружений – безопасное и комфортное преодоление различных дорожных препятствий, например рек, оврагов или железных дорог. Мосты и путепроводы обеспечивают бесперебойный и надежный проезд для маршрутов. Именно поэтому мы каждый год ставим в реализацию большое количество работ на искусственных сооружениях», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в 2023 году были проведены работы на 14 искусственных сооружениях общей протяженностью 1,14 тысяч погонных метров. Среди объектов на областных дорогах – мосты через реки Камышинка, Икса, Тартас и путепровод в Карасукском районе.