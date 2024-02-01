Россияне купили за год 95 тонн золотых слитков

Россияне в 2023 году купили около 95 тонн золота в слитках. Это меньше, чем в 2022 году, когда объем проданного золота составил около 100 тонн, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

В текущий момент спрос остается высоким, и участники рынка отмечают дефицит золотых слитков розничного размера, передает "Интерфакс".

В 2021 году и в предыдущие годы этот показатель составлял всего порядка 5-7 тонн. На первом месте по популярности в 2023 году у населения были слитки весом 100 граммов, на втором — килограммовые слитки.

В Минфине связывают всплеск популярности слитков золота с отменой НДС на них.