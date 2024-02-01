В массовой аварии на трассе "Екатеринбург – Тюмень" пострадали три человека, один госпитализирован

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии на трассе "Екатеринбург – Тюмень".

Напомним, все случилось сегодня на 78 км федеральной автодороги в Богдановичском районе. По уточненной информации, столкнулись девять автомобилей. Движение транспорта было перекрыто в оба направления, в данный момент его частично восстановили.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, медики бригады трассового пункта территориального центра медицины катастроф Свердловской области, которая базируется в Богдановиче, оперативно прибыли на место.

"Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича", - уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте ДТП.

Ранее появилось видео с места массовой аварии на трассе "Екатеринбург – Тюмень".