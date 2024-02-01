На трассе "Екатеринбург - Тюмень" частично восстановили движение после массового ДТП

На 78-м км трассы "Екатеринбург - Тюмень" частично восстановили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

"Автоинспекторы организовали на данном участке реверсивное движение", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает региональный минздрав, на месте ДТП все еще сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что столкнулись восемь автомобилей, пять из которых грузовые, однако позднее данные были обновлены - пострадало девять автомобилей. Движение транспорта было перекрыто в оба направления. По предварительным данным, пострадали два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Позднее ведомство опубликовало видео с места инцидента.