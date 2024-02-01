Shot: Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда "по схеме "Би-2"

Рэперу Алишеру Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда в Россию "по схеме "Би-2", пишет Shot.

13 февраля у исполнителя должен состояться концерт на Пхукете. По данным телеграм-канала, далеко не у всех участников его команды были оформлены рабочие визы. "Некоторые намеревались "проскочить" по туристической, но перспектива повторить судьбу "Би-2" подтолкнула их отказаться от такой хитрости", - пишет Shot.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имели только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.

Сообщалось, что в ситуацию вмешались израильский МИД и израильское посольство в Таиланде, выразив опасения по поводу безопасности участников группы в случае их депортации в РФ. Артистов пообещали депортировать в Израиль. 31 января в телеграм-канале группы появилась информация о том, что все музыканты "Би-2" благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ