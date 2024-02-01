Самые красивые девушки живут в России, Украине и Белоруссии - опрос

Россияне считают, что самые красивые девушки в мире живут в России. Такого мнения придерживается 81% наших соотечественников, причем мужчины чуть чаще, чем женщины. На второе место по числу красавиц россияне поставили Украину (11%), на третье – Белоруссию (5%).

При этом представительниц США, Венесуэлы и Филиппин (девушки из этих стран чаще других побеждают на мировых конкурсах красоты) россияне даже не рассматривают в качестве конкуренток нашим девушкам – им отдали свои голоса менее 1% респондентов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).