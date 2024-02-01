01 Февраля 2024
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Экономика Омская область
Фото: t.me/HocenkoVP

Почти 10 млн рублей выделят на исполнение поручений омского губернатора Виталия Хоценко

На решение задач, которые поставил губернатор Виталий Хоценко по итогам встречи с жителями Москаленского района, выделено почти 10 млн рублей. Муниципальному району будет предоставлена дотация 9,95 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Решение об оказании дополнительной финансовой помощи принято на заседании регионального Правительства 1 февраля.

встреча с жителями(2024)|Фото: Сергей Мельников

Средства будут направлены на ремонт тренировочного зала военно-патриотического клуба "Казачья Рать", ремонт крыши в здании школы в посёлке Веселый, приобретение здания для Москаленской очно-заочной общеобразовательной школы, покупку палаток для военно-патриотического лагеря, работающего на базе районного молодёжного центра, хоккейной формы для юных хоккеистов района, звуковой аппаратуры и спортивного инвентаря для районного центра дополнительного образования.

Также будет отремонтирована крыша здания школы в деревне Ивановка, для школы в селе Элита приобретена хоккейная коробка. Кроме того, будет произведён ремонт крыши сельского дома культуры в селе Звездино.

хоценко(2023)|Фото: t.me/HocenkoVP

"Вопросы, которые прозвучали на встрече с москаленцами, были взяты в работу, а сегодня по ним мы принимаем уже готовые решения. Прошу главу Москаленского района максимально эти средства превратить в объекты, ремонты, в приобретение того, что просили люди", - поручил Губернатор Виталий Хоценко.

Теги: виталий хоценко, дотации, встреча с жителями, поручения губернатора


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