Из украинского плена освободили восемь жителей Пермского края

Восемь жителей Пермского края вернулись из украинского плена. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил региональный омбудсмен Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

Это бойцы из Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского, Добрянки.

"Большую работу в этом важном вопросе ведет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и соответствующие федеральные структуры. Главное в этом процессе - не рассказывать публично подробности, а соблюдать тишину, потому что самое важное - это результат. А он обязательно будет! Пообщался по телефону с родственниками земляков, вместе ждем новостей" - сообщил Сапко.

Напомним, 31 января состоялся первый обмен пленными после крушения самолета ИЛ-76 в Белгородской области по схеме "195 на 195".