01 Февраля 2024
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Экономика За рубежом
Фото: YouTube

Илон Маск хочет перерегистрировать компанию Tesla в Техасе

Илон Маск пригрозил перерегистрировать свою компанию Tesla в Техасе после того, как суд штата Делавэр, где сейчас числится предприятие, запретил Tesla выплачивать Маску (основному акционеру) вознаграждение в размере $55 млрд.

Миллиардер с горестью написал в соцсетях: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр".

В 2018 году акционеры Tesla согласились перейти на новый формат вознаграждений для Маска: у него нет фиксированной зарплаты как у CEO компании, но зато он получает за десять лет 12 траншей опционов Tesla. Размер этих траншей зависит от достижения финансовых и производственных показателей. Суд счел, что решение было принято в условиях конфликта интересов.

Ранее у Маска уже были конфликты с судами штата Делавэр, поэтому, получив контроль над соцсетью Twitter, он перерегистрировал компанию из Делавэра в Неваду.

Маск даже предложил пользователям соцсеть X (ранее Twitter) проголосовать: следует ли ему перерегистрировать Tesla в Техасе? 90% участников опроса поддержали идею о "переезде".

С Техасом Маска связывает многое: здесь находится штаб-квартира другой его знаменитой компании SpaceX, здесь же он планировал построить целый корпоративный город с корпоративным университетом.

Теги: илон маск, tesla, техас


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