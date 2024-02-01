Появилось видео с места массовой аварии на трассе "Екатеринбург – Тюмень"

В Госавтоинспекции рассказали первые подробности сегодняшнего массового ДТП на трассе "Екатеринбург – Тюмень". Также появилось видео с места аварии.

Напомним, все случилось на 78 км федеральной автодороги в Богдановичском районе. Ранее сообщалось, что столкнулись восемь автомобилей, пять из которых грузовые. Движение транспорта было перекрыто в оба направления.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, сейчас автоинспекторы продолжают работать на месте. По предварительным данным, пострадали два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

По уточненной информации, в ДТП участвовало девять транспортных средств. Марки и тип автомобилей в Госавтоинспекции пока не называют.

Ведомство опубликовало видео с места инцидента. На кадрах видно, что некоторые машины приходится буквально откапывать из снега. Обстоятельства аварии выясняются.