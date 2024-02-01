Воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова застрелили в Махачкале

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев убит в Махачкале.

Возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) и ч. 2 ст.222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ, сообщает РИА Новости.

По данным регионального МВД, личность подозреваемого установлена.

Baza пишет, что убийца подкараулил Мутаева у дома. Преступник выбежал из подъезда и несколько раз выстрелил в бойца. Он скончался по пути в больницу.

Предполагаемый убийца Мутаева — его знакомый, 18-летний Надырхан К. Возможный мотив — месть: Мутаев и Надырхан давно конфликтовали, сообщает телеграм-канал.

В родном селе Надырхана проводят следственные действия. Подозреваемый может скрываться на "Ладе-Приора".

Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, покойного отца экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.