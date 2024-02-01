01 Февраля 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан рассказал, почему против принятия Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал настоящую причину сопротивления вступлению Украины в ЕС. Это произошло в 2023 году на закрытой встрече с депутатами, пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на венгерский проект журналистских расследований Direkt36.
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По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС создаст в Европе новый центр силы, в котором будут доминировать США. В него войдут страны Прибалтики и Польша. Новый центр силы будет противодействовать локомотивам ЕС - Франции и Германии и подчиняться США. Но те не до конца понимают эту опасность.

Также Орбан считает, что центр мировой экономики сместится в Азию, и Венгрии выгодно развивать отношения с Индией и Китаем, а также Россией. Но США раскалывают мировую экономику пополам, что противоречит венгерским интересам.

При этом Орбан признал, что он не сможет воспрепятствовать принятию Украины в ЕС - только притормозить. Если будет надо, это быстро проведут в обход Венгрии. В частности, разработан план обхода вето Венгрии на выделение новых денег украинскому режиму. А издание Financial Times написало, что ЕС готов обвалить экономику Венгрии, если Будапешт не изменит свою позицию по поводу выделения финансовой помощи Украине. Этот план будет приведен в действие, если на саммите ЕС 1 февраля не будет достигнуто соглашение о финансировании Украины. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока назвал это шантажом.

Теги: венгрия, украина, ЕС


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