01 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

В Москве встретились президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ получил поздравление с 15-летием интронизации.

"Сердечно и искренне поздравляю Вас с праздником – с Днем интронизации. Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений, благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, патриарх Кирилл(2024)|Фото: kremlin.ru

Архиерейский собор РПЦ прошел в Москве 25-26 января 2009 г., он выдвинул трех кандидатов на патриарший престол. Конкуренцию местоблюстителю патриаршего престола, председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, составили управляющий делами Московской патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Поместный собор состоялся 27-29 января 2009 г. Большинством голосов 16-ым предстоятелем РПЦ избран митрополит Кирилл. 1 февраля того же года состоялась интронизация – восшествие нового патриарха на престол.

Теги: Патриарх Кирилл, Владимир Путин


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