В Сысерти регистрируют инициативную группу для референдума по мусоросортировочному комплексу

Жители уральского города Сысерть продолжают добиваться референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса. Они намерены зарегистрировать инициативную группу.

Как сообщили Накануне.RU представители активистов, сегодня, 1 февраля, в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию подано ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в количестве 147 человек.

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, всего один: Вы "за" или "против" строительства на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами и соответствующие изменения в существующие правила землепользования и застройки.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона.

После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Чиновники уверяют, что уральцы от проекта только выиграют, и в районе появятся новые рабочие места. Впоследствии жители Сысерти решили добиваться референдума.