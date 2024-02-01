В Японии столкнулись два самолета
На западе Японии, на границе префектур Осака и Хёго, в аэропорту столкнулись два самолета.
Речь идет о лайнерах All Nippon Airways, уточняет Kyodo.
Пострадавших нет.
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На западе Японии, на границе префектур Осака и Хёго, в аэропорту столкнулись два самолета.
Речь идет о лайнерах All Nippon Airways, уточняет Kyodo.
Пострадавших нет.
|ПН
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|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
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