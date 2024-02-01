Судья хозсуда Киева заявила о создании института "карманных судей"

На Украине продвигается судебная реформа, которая направлена на создание института "карманных судей", абсолютно покорных и послушных. Об этом заявила судья Хозяйственного суда Киева Инна Отрош.

По ее мнению, реформа полностью уничтожает независимость судей. Они будут говорить только то, что им разрешат, и тогда, когда разрешат. И вообще вся реформа инициирована не обществом, а политическим режимом. Судей будут держать в постоянном страхе, угрожая увольнением или преследованием.

Высшая квалификационная комиссия судей становится надзорным и карательным органом, собирающим конфиденциальную информацию о судье и его близких. Также создан Общественный совет добросовестности, который решает, кто и насколько добросовестный. Это нарушает принцип верховенства права, правовую определенность и принцип должного управления субъекта властных полномочий. Совет становится прокурором над судьями.

Судебная реформа была запущена после прихода к власти Владимира Зеленского.