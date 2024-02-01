Состояние российских миллиардеров выросло на $7,953 млрд с начала года

С начала 2024 года состояние самых богатых бизнесменов России выросло на $7,953 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Так, с начала года основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заработал $2,14 млрд, его состояние составило $23 млрд.

Состояние главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросло на $1,35 млрд, до $25,3 млрд.

Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов смог увеличить свои доходы на $838 млн, его состояние составляет $25,5 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко. Его состояние уменьшилось на $248 млн, до $13,9 млрд, пишет ТАСС.

В декабре стало известно, что совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 38,575 миллиарда долларов с начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.